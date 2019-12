Congreso soltará millonada por la compra de renuncias

El Congreso de la República puso en marcha un programa de retiro voluntario para sus trabajadores mayores de 60 años, quienes podrían recibir hasta 66 sueldos. Se debe tener en cuenta que el ingreso mensual de los servidores de este poder del Estado oscila entre los S/ 2,500 y S/ 14,000.

Es decir, un servidor que tenga esos rangos de sueldo en promedio podría recibir entre S/ 165,000 y S/ 924,000, según los estimados que hacen los funcionarios del Legislativo.

Exitosa tuvo acceso a los documentos en los que se detalla que uno de los requisitos para acogerse al beneficio “es tener como mínimo 60 años y como máximo 68 años cumplidos al 19 de diciembre del presente año”; así como haber ejercido “7 años de tiempo de servicios como trabajador del servicio parlamentario”.

“Quienes tienen 60 años pueden retirarse voluntariamente con 66 sueldos; a quienes bordean los 67 años les corresponden 30 sueldos; y 21 sueldos para aquellos que tienen 68 años”, se precisa. Sin embargo, en la relación de servidores que cumplen con el requisito del PIRV se observa que tres funcionarios tienen 58 años.

La medida está contenida en el Acuerdo de Mesa N° 076-2019-2020/MESA-CR, con el nombre de ‘Programa de Incentivos Voluntarios en el Servicio Parlamentario’, en el que se detallan los beneficios que recibirán quienes se acojan a la medida.

La convocatoria fue comunicada al personal a inicios de mes, posteriormente, el 12 de diciembre, el Departamento de Recursos Humanos envió un comunicado a los correos internos informando sobre el proceso del programa. La recepción de solicitudes se hizo entre el 17 y 19 del mismo mes.

En el cronograma establecido, que es parte de los correos enviados al personal, se indica que el vínculo laboral entre el empleado y el empleador se mantendrá hasta el 31 de este mes.

Al respecto, el ex oficial mayor del Congreso, José Elice, comentó que la propuesta de la Mesa Directiva va en contra, no necesariamente de los derechos de los trabajadores, pero sí de lo que sucede en la mayoría de parlamentos del mundo donde se respeta mucho la experiencia y no importa la edad”.

De otro lado, existen once solicitudes que se encuentran en consulta a fin de verificar si aprueban los requisitos.

El dato

Fuentes consultadas por este diario aseguran que la medida busca disminuir la sobrepoblación de trabajadores, sin embargo, a fin de mes renovarán el contrato a 91 personas que recién ingresaron en noviembre.