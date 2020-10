Congreso: Se volvería a tomar examen de admisión de UNMSM por presuntos fraudes

Atención. Este lunes, la congresista de Frente Amplio, Mirtha Vásquez, anunció en Exitosa, que no se descarta declarar nulo el examen de admisión a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), tras reportar presuntos fraudes durante las jornadas de postulación del último fin de semana.



En conversación para el programa Hablemos Claro de Exitosa, la congresista Vásquez, indicó que un grupo importante de congresistas conversarán hoy con miembros del Sunedu y hasta se habría citado al rector de la casa de estudios de UNMSM, Orestes Cachay, al Poder Legislativo, para que se brinde más detalles de lo que ha sido el polémico examen virtual de admisión a esta universidad el último fin de semana.

“El problema lo veníamos advirtiendo desde que se convocó este examen virtual porque en principio, hay un problema medular, que es la brecha digital que tenemos en nuestro país. Cuando se convoca a un examen de esta modalidad, se debe pensar en la cantidad de jóvenes que pueden quedar excluidos, porque no tienen una computadora, servicio de internet o algún costo adicional de la tecnología. Nosotros habíamos acogido esos reclamos de los postulantes. Mandamos cartas al Sunedu y al rector de la universidad (UNMSM). Se habla de 14 mil aspirantes que no pudieron ingresar al sistema virtual”, manifestó.

PROPUESTAS

La congresista sostuvo que habían propuestas viables que se habían comentado, como el uso del estadio de San Marcos para tomar un examen masivo guardando el distanciamiento social.

“En otros países se vieron casos similares como en la Universidad Autónoma de México ha hecho un examen presencial de esta naturaleza en colaboración de gobiernos locales y permitiendo que se habiliten los estadios. Sí se ha podido dar la posibilidad de que muchos jóvenes puedan dar esta prueba de admisión y en una de la casa de estudios más importantes del país, no se pueda dar eso. Lo que se está denunciando es bastante serio”, expresó.

Finalmente, Vásquez indicó que se ha convocado a una reunión con la Sunedu y las autoridades universitarias para llegar a encontrar una solución en conjunto.

“Nosotros no podemos convalidar un examen de esta naturaleza que ha tenido serios problemas y que está generando un problema de discriminación hacia las personas más pobres que no han podido acceder a la educación pública por estos requerimientos. No se debería descarta la posibilidad de que se haga nulo este examen y darle la oportunidad a los inscritos y los que no pudieron inscribirse a dar un examen presencial, que este momento se puede habilitar perfectamente”, sentenció.

