Congreso | Retiran proyecto de Perú Libre para adelanto de elecciones generales

El congresista de Perú Libre, Waldemar Cerrón Rojas, retiró su firma del proyecto de reforma constitucional que fue presentado por su compañero, el parlamentario Pasión Dávila, y que tenía como finalidad recortar el mandato presidencial y congresal para que se le dé paso al adelanto de elecciones generales.

Luego de que Cerrón retiró su rúbrica de la iniciativa, el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zagal, procedió a dar por retirado el proyecto de ley 1893/2021-CR ya que la propuesta no cumplía con el requisito de tener el respaldo de no menos de seis parlamentarios, incluido el portavoz de la bancada. En ese sentido, este proyecto ya no será debatido por la representación nacional.

Cabe recordar que la propuesta contaba con el apoyo de ocho legisladores. Pero, durante la jornada, los parlamentarios de Perú Libre, Silvana Robles, Margot Palacios y Paul Gutiérrez, solicitaron que se retiren sus firmas del proyecto.

Por su parte, el congresista Pasión Dávila aseguró que insistiría con su iniciativa y aseveró que “es legítimo” modificar el plazo “en situaciones de crisis de representación”.

Como se recuerda, este jueves 28 de abril, los congresistas Pasión Dávila (Perú Libre) y Digna Calle (Podemos Perú) presentaron un proyecto de ley que propone acortar el mandato del presidente de la República, de la vicepresidenta y de los congresistas hasta el 2023. Dicha iniciativa tiene como fin incorporar una disposición transitoria especial a la actual Constitución Política, que modifica el plazo de la gestión de las autoridades.

Asimismo, precisa que el jefe de Estado, Castillo Terrones, y la vicepresidenta Boluarte ya no liderarían el Ejecutivo por 5 años, tal como lo señala la Carta Magna del 93, sino terminarían su mandato el 28 de julio de 2023. Además, el Congreso culminaría con sus funciones el 26 de julio del mismo año.

“Excepcionalmente, no son de aplicación para ellos, los plazos señalados en los artículos 900 y 112° de la Constitución Política”, se lee en el proyecto de ley impulsado por el congresista del partido del lápiz, Pasión Dávila.

Cabe señalar que, los congresistas que respaldan dicha iniciativa legislativa informaron que el proyecto tiene como principal motivo la actual crisis política que afronta el país, debido a los enfrentamientos entre los diversos poderes del Estado. Además, señalaron que la población está a favor de un adelanto de elecciones.

