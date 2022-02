Alva pide al presidente Castillo deslindar de declaraciones de Héctor Valer sobre eventual disolución del Congreso

Atención. Este viernes, en conferencia de prensa, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, le exigió al jefe de Estado, Pedro Castillo, que se deslinde de las declaraciones que emitió el premier Héctor Valer sobre una eventual disolución del Poder Legislativo, si es que no le dan el voto de confianza.





“Exigimos desde el Congreso que el presidente deslinde estas declaraciones, queremos saber si esto es lo que realmente quiere el Poder Ejecutivo. Amenazar al Congreso de esta manera para que nosotros votemos en contra de esta confianza nombrando a este premier [Héctor Valer] que no es el idóneo, y no lo decimos nosotros, sino toda la población”, manifestó

De esta manera, Alva ratificó que todos los parlamentarios van a defender el Poder Legislativo si es que se intenta una disolución como mencionó Héctor Valer y mencionó que “hasta con la vida si fuera necesario”.





“No vamos a permitir que la democracia se interrumpa, ya que sin Congreso no hay democracia. Pedro Castillo dijo en una entrevista que de ninguna manera cerraría el Congreso, por lo tanto, no queremos un presidente mentiroso, no queremos distintos mensajes, queremos dar tranquilidad a la población”, aseveró.

Asimismo, criticó al Ejecutivo porque todos estos problemas que viene presentándose en el país, afectará a las inversiones extranjeras porque no se tendrá las garantías de estabilidad económica ni política.

“Nos está viendo el mundo entero, quién va a venir a invertir a un país donde el primer ministro y el Ejecutivo amenaza constantemente de cerrarlo. Estamos en la mira de todo el mundo”, puntualizó.

En esa línea, agregó que el pueblo peruano quiere paz y tranquilidad y también que el Poder Ejecutivo trabaje y no en cerrar el Legislativo ni Asamblea Constituyente.

“La gente quiere chamba que no tiene, se están muriendo de hambre porque los ministros no están trabajando. Tenemos tres gabinetes en seis meses, nunca antes ha pasado esto en el Perú. A la población les decimos que vamos a darle tranquilidad al país y vamos a luchar por la democracia porque no vamos a permitir un gobierno comunista”, sentenció

