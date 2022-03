Congreso: Presentan moción de censura contra el ministro de Salud, Hernán Condori

El congresista de Avanza País, Diego Bazán, presentó este martes una moción de censura en contra del ministro de Salud, Hernán Condori, quien fue interpelado por el Pleno del Congreso el último 16 de marzo.

La iniciativa legislativa consiguió 33 firmas de congresistas de la bancadas de Avanza País, Renovación Popular, Acción Popular, Juntos por el Perú, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Acción Popular, además de los parlamentarios no agrupados, como Carlos Anderson, Enrique Wong, Susel Paredes, Flor Pablo y Edward Málaga.

“He presentado virtualmente la moción de censura en contra del señor Condori para que no siga ejerciendo el cargo de Ministro de Salud. Agradezco a mis 32 valientes colegas congresistas que la firmaron. Juntos lograremos la censura de un Ministro que no merece estar en el cargo”, indicó el parlamentario en un tuit.

He presentado virtualmente la moción de censura en contra del señor Condori para que no siga ejerciendo el cargo de Ministro de Salud. Agradezco a mis 32 valientes colegas congresistas que la firmaron. Juntos lograremos la censura de un Ministro que no merece estar en el cargo. pic.twitter.com/GTru7zUwJQ

— Diego Bazán Calderón (@DiegoBazanC1) March 23, 2022