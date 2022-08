Congreso: Presentan informe final de denuncia constitucional contra Pedro Castillo por traición a la patria

El congresista de Acción Popular, Wilson Soto, informó a través de sus redes sociales que ha presentado el informe final de la denuncia constitucional formulada contra el presidente de la República, Pedro Castillo, por la presunta comisión del delito de traición a la patria.

Mediante un documento que envió a la titular de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Rosio Torres, precisa que el mandatario habría violado los artículos 32, 54, 110 y 118 (incisos 1,2,11) de la Constitución Política.

“Con la responsabilidad y objetividad que nos caracteriza, hemos presentado el informe final de la denuncia constitucional 219 contra el presidente Pedro Castillo a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, informó Soto Palacios en un tuit.

Cabe indicar que la referida denuncia se basa en las declaraciones de Castillo Terrones durante una entrevista de la cadena internacional CNN en español, que transmitió el pasado 24 y 25 de enero, sobre una eventual salida al mar para Bolivia.

“Yo no lo estoy diciendo que le voy a dar el mar para Bolivia (…) Ahora nos pondremos de acuerdo. Le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. (…) ¿Qué pasaría si los peruanos están de acuerdo? Yo me debo al pueblo, jamás haría algo que el pueblo no quiera”, dijo el presidente al periodista Fernando del Rincón.

El informe de Wilson Soto deberá ser sometido a voto en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Asimismo, este documento puede recomendar la formulación de una acusación contra el jefe de Estado ante el pleno o el archivo de la denuncia.

