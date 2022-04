Congreso: Piden que dictamen sobre retiro de AFP se priorice en próximo Pleno

La presidenta de la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera, Silvia Monteza, anunció que – por solicitud de varios congresistas – se le pidió a la Mesa Directiva que le de prioridad al dictamen relacionado al nuevo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).

“Hemos cumplido pasándolo a la presidencia del Congreso para que ellos lo puedan priorizar para el Pleno, pero todavía no sabemos la fecha o si no lo van a ver. Eso ya depende de la Junta de Portavoces o la Mesa Directiva”, precisó Monteza en declaraciones a la Agencia Andina.

Así mismo, añadió que varias organizaciones, incluso congresistas, “han pedido a la presidencia del Congreso que lo prioricen”.

La tarde de este martes, 26 de abril, se realizará una Junta de Portavoces donde se también agendarán los temas que se tratarán en el Pleno; por ello, la legisladora espera que uno de estos sea el dictamen aprobado.

Agregado a ello, Monteza indicó que la Junta de Portavoces podría programar el proyecto para el Pleno que se realizará el jueves 28 de abril y, de llegar a dicha instancia, tendrá que sustentarlo para su aprobación final en el Parlamento.

La congresista de Acción Popular también se refirió al apoyo de parte de las bancadas parlamentarias y señaló que estas son divididas. Sin embargo, Podemos Perú estaría solicitando el apoyo correspondiente.

“Unos no están de acuerdo y otros no. Con la mayoría no hemos tenido comunicación por la semana de representación ya que recién hemos llegado (a Lima)”, detalló.

De igual manera afirmó que son conscientes de la situación económica del país y espera que se apruebe esta medida.

“Espero el apoyo, aunque hay sectores que no quieren que se les devuelva pero somos conscientes de la situación económica del país. Espero que se apruebe”, expresó.

