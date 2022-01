Congreso: piden citar a Mirtha Vásquez para que explique declaraciones de Castillo sobre Bolivia

La bancada de Alianza para el Progreso (APP) presentó una moción de orden del día para que la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, aclare ante el pleno del Congreso las declaraciones del mandatario Pedro Castillo sobre otorgar una salida al mar a Bolivia.





A través del documento, el grupo parlamentario expresó su preocupación debido a que el jefe de Estado, durante la entrevista a CNN en Español, manifestó que “existe la posibilidad de cederle una parte del litoral marítimo” al país altiplánico resaltando la necesidad de “abrir las fronteras”.





APP también consideró que las declaraciones del mandatario “colisionan gravemente” con su deber de “cumplir y hacer cumplir” la Constitución y defender la soberanía nacional , por lo que urge que la primera ministra aclare el tema.

“Las declaraciones vertidas por el primer mandatario colisionan gravemente con su deber… de defender la soberanía y la integridad territorial, por lo que deben ser explicadas por la máxima autoridad y portavoz autorizada del Gobierno, señora Mirtha Vásquez, con el fin de dar informe correspondiente en torno a estas declaraciones”, se lee en la moción.

◼ ¿Qué dijo el presidente Castillo?

En una entrevista a CNN en Español, el presidente Pedro Castillo admitió que hace tiempo se manifestó a favor de otorgar acceso al mar a Bolivia, durante un foro celebrado en el país altiplánico.

“En un evento, ni siquiera se me pasó por la cabeza ser candidato. Pero ese es un clamor de Bolivia. Sí, lo dije”, confesó.

“No lo dije como presidente. Es una idea. Pero ahora le consultaremos al pueblo. Para eso se necesita que el pueblo se manifieste. Si el Perú está de acuerdo… jamás haría cosas que el pueblo no quiera”, agregó el jefe de Estado.

