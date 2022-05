Congreso: piden a Montoya abstenerse de presentar moción de vacancia hasta que se corroboren acusaciones de Villaverde

Apenas el investigado Zamir Villaverde acusó sin pruebas al presidente Pedro Castillo de haber cometido fraude electoral, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, anunció que presentaría una nueva moción de vacancia presidencial. Sin embargo, su colega Wilmar Elera (Somos Perú) le pide abstenerse de presentar el documento hasta que se corroboren las declaraciones del empresario.

En declaraciones a Exitosa, Elera dijo que, hasta el momento, la Comisión de Fiscalización solo cuenta con los “dichos” tanto de Villaverde como de la aspirante a colaboradora eficaz, Karelim López, quien sindica a Castillo Terrones de liderar una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno.

El congresista de Somos Perú indicó que son serias acusaciones, pero insistió en la necesidad de que sean corroboradas antes de iniciar un tercer proceso de vacancia, tal como lo está planteando Montoya.

“Creo que primero se debe corroborar antes de presentar algo que no tiene fundamento. Ahorita lo que tenemos son dichos de Karelim López y dichos de Zamir Villaverde, mientras no tengamos corroboración de estos hechos no se amerita la presentación de una nueva moción de vacancia”, manifestó.

Para Elera, es “más fácil” que proceda una acusación constitucional contra el jefe de Estado, con el fin de suspenderlo del cargo por los supuestos casos de corrupción. De darse ese panorama, Dina Boluarte relevaría al presidente mientras esté suspendido.

“Eso sí va a tener un final para recuperar la salud política del Perú”, puntualizó.

