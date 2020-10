Congreso | Pérez: “El retiro total de la AFP garantiza las libertades económicas de nuestros ciudadanos”

Jorge Luis Pérez Flores, Congresista de Somos Perú, afirmó en exclusiva para Exitosa que el cambio de fecha de pleno donde se debatirá los proyectos de retiro del fondo de pensiones de la AFP, no debió ser suspendido debido a que los ciudadanos se encuentran a la expectativa. Además señaló que este proyecto garantiza las libertades económicas de los peruanos.







“Bueno para mí me toma con sorpresa, porque acuérdate que el tema de las AFP, no solamente está en tela de juicio, también el tema de la ONP en ese, sentido creo que nuestra gente lo que quiere es cuanto antes que se definan una vez por todas”, señaló el parlamentario.





JORGE PÉREZ, indicó que espera las explicaciones respectivas sobre la suspensión por parte del Presidente del Congreso, Manuel Merino, luego que se realice la junta de portavoces y termine la semana de representación.

“Yo creo que acá necesitamos una explicación somos nueve bancadas, no solamente una bancada, somos 130 congresistas no solamente un congresista, entonces entiendo que el día lunes ya estaré nuevamente en el congreso, recibamos una explicación al respecto”, índico en el programa Exitosa te Escucha.

No obstante, aseguró que el aplazamiento del pleno perjudica a la población, como a los diferentes debates que estaban agendados entre ellos; la vacancia, AFP, salud y telecomunicaciones.

Finalmente, el parlamentario afirmó para Exitosa, que “la fortaleza de la economía del Perú ha decaído por la pandemia, es por ello que los ciudadanos no piensan a futuro, si no en el momento, puesto que tienen que enfrentar las situaciones que se han originado por el coronavirus, por eso no podemos quedarnos con el dinero porque los peruanos lo necesitan“.

