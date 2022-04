Congreso | Parlamentaria que subió video en TikTok fue detenida en 2015 por robar 

Un informe dejó al descubierto que la congresista de Fuerza Popular, Tania Ramírez, quien causó gran polémica en los últimos días por subir un video a TikTok donde se le ve bailando en el salón Mariátegui del Congreso, fue detenida en el 2015 por robar productos en un conocido supermercado.

En el semanario “Hildebrandt en sus trece” se detalló que, el 5 de marzo del 2015 en el supermercado Metro de las avenidas Gregorio Escobedo y Pershing (Jesús María), la parlamentaria fue detenida tras descubrirse que robó unos productos, esto debido al sonido emitido por la alerta del sensor de seguridad.

También te puede interesar: Ramírez arremete contra Torres: Es un fiasco como profesional y como persona

“Se intervino a la persona de Tania Estefany Ramírez García, la misma que, en circunstancias que cruza la puerta número 2 de la tienda, se activó el sensor de seguridad, y fue intervenida con productos hurtados, entre ellos: un acondicionador Pantene, una barra de desodorante, un gel de ducha Nivea, una agenda diaria del 2015, un paquete de juego de medias, todo valorizado por un monto de S/ 202″, indica el atestado.

Según difundió Caretas, la congresista fujimorista protagonizó otro escándalo el 14 de octubre del 2021, cuando – a raíz de una disputa legal por un inmueble – trató de ingresar a “combazos” a la casa de su papá, José Ramírez, para interceder por los intereses de su madre.

Es así que, en plena semana de representación, Ramírez se acercó al jirón Zarumilla en la provincia de San Ignacio (Cajamarca) y protagonizó el incidente.

El suceso quedó registrado en videos por los testigos y fue difundido a través de las redes sociales.

RESPUESTA DE LA CONGRESISTA RAMÍREZ

Por su parte, la parlamentaria utilizó sus redes sociales para responder ante el informe presentado en “Hildebrandt en sus trece” y manifestó que pretenden intimidarla con portadas difamatorias.

“Con portadas difamatorias pretenden intimidarme y callarme, tal es caso del pasquín Semanario Hildebrandt en sus trece y su director, C. Hildebrandt. Desde aquí te digo chato, no te tengo miedo. Nada debo, nada temo. Conmigo no te lavarás la cara, tu pluma turiferaria y gobiernista quedó en evidencia.”, manifestó Tania Ramírez en su cuenta oficial de Twitter.

Con portadas difamatorias pretenden intimidarme y callarme, tal es caso del pasquín @ensustrece y su director, C. Hildebrandt. Desde aquí te digo chato, no te tengo miedo. Nada debo, nada temo. Conmigo no te lavarás la cara, tu pluma turiferaria y gobiernista quedó en evidencia. — Tania Ramírez García (@Taniaramirezga2) April 15, 2022

Así mismo, indicó que seguirá pidiendo la renuncia del presidente Pedro Castillo.

“Un mensaje para el Sr. Hildebrandt. Portada de su pasquín Semanario Hildebrandt en sus trece no me detendrá. Seguiré pidiendo la renuncia de Pedro Castillo Terrones así usted vuelva hacerle entrevistas complacientes.“, agregó.

#UnMensajeParaElChato

Un mensaje para el Sr. Hildebrandt. Portada de su pasquín @ensustrece no me detendrá. Seguiré pidiendo la renuncia de @PedroCastilloTe así usted vuelva hacerle entrevistas complacientes. pic.twitter.com/kSHfi330EV — Tania Ramírez García (@Taniaramirezga2) April 15, 2022

Otras noticias en Exitosa