Oficializan ampliación de legislatura del Congreso hasta el 28 de febrero

Atención. Este jueves, el Congreso de la República oficializó la ampliación de la primera legislatura ordinaria del período anual de sesiones 2021-2022 hasta el lunes 28 de febrero.





La medida fue establecida mediante el Decreto de Presidencia N° 003-2021-2022-P/CR, publicado en el Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

Dicha norma fue suscrita por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, quien anunció la ampliación durante la sesión plenaria realizada en la víspera.





La actual legislatura había sido ampliada inicialmente hasta el 17 de enero del 2022 y luego se extendió dicho plazo hasta el 2 febrero del presente año.

Asimismo, el Poder Legislativo continúa hoy con sus sesiones, a través de comisiones y grupos de trabajo.

La juramentación de Héctor Valer como nuevo presidente del Consejo de Ministros sorprendió a la mayoría de sus colegas congresistas, quienes coincidieron en demandar un Gabinete que afronte los graves problemas económicos y que salven al país de la crisis.

“Esperamos un Gabinete concertador y que dialogue con todos para enfrentar los problemas, Valer debe presidir un Gabinete que tenga una agenda-país”, expresó el congresista de Acción Popular, Wilson Soto y le pidió al presidente Pedro Castillo no sabotear a sus propios ministros.

El legislador de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, cuestionó a las distintas bancadas del Congreso de la República que han presentado ciertas iniciativas legislativas destinadas a concretar un eventual proceso de vacancia o destitución del presidente Pedro Castillo.

“Es parte de lo que ya hemos visto. Son grupos minoritarios que presentan cosas que no son constitucionales y en caso aplicara, va a pasar mucho tiempo para ver si el presidente puede salir o no del puesto. ¿Por qué mejor no nos ofrecen su producción legislativa? Parece que lo único que pueden ofrecer al país es la presentación de una vacancia“, criticó.