Congreso | Montoya solicitó suspensión de Bermejo tras insultos a Giampietri

A través de un oficio dirigido a Maricarmen Alva, el congresista de Renovación Popular, Jorge Montoya, solicitó que se suspenda por 120 días al legislador de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, tras los insultos que este realizó contra el almirante en retiro Luis Giampietri, durante el pleno de la semana pasada.

“He solicitado a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, la suspensión del parlamentario, Guillermo Bermejo Rojas, por haber insultado y agraviado a uno de nuestros más ilustres hombres de la patria, el almirante Luis Alejandro Giampietri Rojas”, indicó Montoya vía sus redes sociales.

En documento, el legislador celestes exhibe como precedentes lo sucedido con los excongresistas Martha Chávez (2011) y Daniel Abugattás (2015), quienes fueron suspendidos por 120 días.

He solicitado a la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, la suspensión del parlamentario, Guillermo Bermejo Rojas, por haber insultado y agraviado a uno de nuestros más ilustres hombres de la patria, el almirante Luis Alejandro Giampietri Rojas. #AlmiranteJorgeMontoya ✍🏻 pic.twitter.com/jhPZ75ijzt — Jorge Montoya 🇵🇪 (@Alm_Montoya) May 3, 2022

BERMEJO ANUNCIÓ QUE DENUNCIARÁ A GIAMPIETRI

El congresista de Perú Democrático, Guillermo Bermejo, rechazó el jueves pasado las imputaciones del vicealmirante en retiro, Luis Giampietri, e informó que lo denunciará por difamación agravada.

Como se sabe, durante la ceremonia por el 25 aniversario de la exitosa operación Chavín de Huántar, que se realizó en el patio de honor del Congreso de la República, Giampietri acusó al parlamentario de intento de asesinato en su contra y del expresidente Alan García.

Quizás te interese leer | Chero: ¿Cuál es el temor de consultar a la población si quiere o no Asamblea Constituyente y una nueva Constitución?

“El señor Luis Giampietri, sabe Dios con qué intenciones, sale a lanzar este tipo de acusaciones contra mi persona. Yo rechazo profundamente y me molesta no solo la presencia de este individuo, sino a la mesa del Congreso que, a pesar de que están escuchando las barbaridades que dice, son incapaces de defender el fuero parlamentario que tanto dicen defender […] Todas las denuncias fueron archivadas, ni siquiera llegaron a juicio […] Y no es cierto que la acusación fue por asesinato como dice el infeliz almirante Giampietri, acusando de barbaridades que no tienen ningún sentido, como tenencia de armas o explosivos”, indicó.

“Que sepa el señor Giampietri que por más edad que tenga yo lo voy a denunciar por difamación agravada porque lo que acaba de hacer, por segunda vez en una semana, no se lo voy a perdonar“, agregó.

Síguenos en redes sociales