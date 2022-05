Congreso: Lady Camones llama la atención a Tania Ramírez por generar desorden

La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones (Alianza para el Progreso), llamó la atención a la parlamentaria Tania Ramírez (Fuerza Popular) por generar desorden durante el debate de la segunda votación de la ley que modifica el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).

El hecho ocurrió mientras que el legislador Elías Varas de Perú Libre hacía uso de palabra en dicha sesión. Si bien no se pudo observar qué estaba haciendo la parlamentaria fujimorista, debido a que las cámaras de seguridad no la enfocaron. No obstante, Camones se dirigió a ella para pedirle que guarde formas.

“Congresista Tania Ramírez, por favor, hay que guardar el comportamiento dentro del hemiciclo. Está exponiendo nuestro colega y está generando desorden en la sala, así que por favor, guarde las formas de respeto”, manifestó.

Cabe indicar que el Pleno del Congreso aprobó en segunda votación la ley que plantea modificar el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) para restablecer la autonomía e institucionalidad de las universidades peruanas. La norma fue aprobada con 68 votos a favor, 39 en contra y 5 abstenciones.

El Consejo Directivo de la Sunedu pasará de tener cinco integrantes a siete, y estará conformado por un representante del Ministerio de Educación, uno del Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (Concytec), un delegado del Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa (Sineace), otro del Consejo Nacional de Colegios Profesionales, dos de las universidades públicas y uno de las casas de estudios privadas.

