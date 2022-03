Congreso: Junta de Portavoces incluye en su agenda proceso de designación del nuevo defensor del Pueblo

La Junta de Portavoces del Congreso de la República sesionará hoy miércoles desde las 3:00 p.m. y su agenda incluye el proceso de designación del nuevo titular de la Defensoría del Pueblo, puesto que está a cargo actualmente de Walter Gutiérrez.

Cabe precisar que la agenda destaca que el defensor del Pueblo puede ser elegido y removido por el Legislativo con el voto de los dos tercios de su número legal.

“Para ser elegido defensor del pueblo se requiere haber cumplido treinta y cinco años de edad y ser abogado. El cargo dura cinco años y no está sujeto a mandato imperativo. Tiene las mismas incompatibilidades que los vocales supremos”, se lee en el texto.

Para este proceso, se creará una comisión que elegirá al candidato más apto para el puesto. Este grupo deberá estar conformado por los portavoces de los grupos parlamentarios y liderado por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.

Permanencia de Walter Gutiérrez

El mandato del funcionario venció el pasado 7 de septiembre del 2021. Al respecto, el actual defensor del Pueblo recalcó que le corresponde al Congreso de la República escoger a su sucesor y que este puede mantenerse en el cargo hasta que se nombre a un nuevo titular.

“No me estén señalando a cada rato [mi mandato vencido] porque de pronto me voy a quedar, ah. Perfectamente, puedo quedarme. No sé por qué la gente está tan asustada con que yo me vaya a ir”, dijo en una reciente entrevista para Exitosa.

🚨 #LOÚLTIMO: Walter Gutiérrez ‘amenaza’ con quedarse en la Defensoría del Pueblo si es que siguen cuestionando expiración de su cargo “No me estén señalando a cada rato [mi mandato vencido] porque de pronto me voy a quedar. Yo puedo perfectamente quedarme”, dijo. pic.twitter.com/ZkG8XFYIST — Exitosa Noticias (@exitosape) March 17, 2022

