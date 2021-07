Congreso: Héctor Valer, ex Renovación Popular, descartó integrar la bancada de Perú Libre

El congresista electo, Héctor Valer, descartó ser parte de la bancada de Perú Libre, tras la difusión de una fotografía en la que aparece junto al fundador del partido de lápiz, Vladimir Cerrón.





También te puede interesar: Ronald Gamarra sobre Pedro Castillo: “Una cosa es el temor y otra que se pretenda que hay fraude”

En conversación con Exitosa, el virtual legislador, quien fue echado de la bancada de Renovación Popular por disposición de Rafael López Aliaga, aseguró que de no llegar a establecer su propia bancada, se quedará como congresista no agrupado y buscará dialogar con otras agrupaciones parlamentarias para la aprobación de sus proyectos de ley.





“Unirme o incorporarme (a Perú Libre), nunca. Tengo 47 años de vida política en el Perú y a nivel internacional con una solo posición. Yo soy social liberal, no soy comunista; pero si mañana no cuaja la nueva bancada liberal, me quedaré solo en el Parlamento”, afirmó.

Asimismo, Valer se comprometió a no respaldar propuestas que generen tensiones políticas entre el Ejecutivo y Legislativo. Agregó que tras la crisis que generó la pandemia del COVID-19, el país requiere de un trabajo conjunto entre poderes del Estado.

También te puede interesar: Sutep pide a Pedro Castillo cumplir con sus promesas en educación: “Decencia es la palabra de maestro”

“Nunca ayudaré a que dos grupos puedan generar problemas en el país. Necesitamos tranquilidad en el Perú. Necesitamos inversión internacional. Necesitamos que los empresarios nacionales se vayan a Colombia”, precisó.

Consultado por su reunión con el exgobernador de Junín, el congresista electo reveló que ambos discutieron políticas ideológicas y doctrinarias para impulsar espacios de consensos en el Congreso entrante.

“Vladimir Cerrón sigue siendo líder de Perú Libre y 37 parlamentarios, quienes son disciplinados. He conversado con ellos y me han derivado a Cerrón para discutir políticas ideológicas y doctrinarias a fin de impulsar la mesa de concertación entre congresistas y grupos parlamentarios, con la finalidad de tranquilizar al país”, puntualizó.

Otras noticias en Exitosa: