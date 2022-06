Congreso exhorta al Ejecutivo a reglamentar ley para pagar Fonavi

Mientras el Congreso exhortó ayer el Poder Ejecutivo a reglamentar de una vez la ley 31454, que permite la devolución de aportes a los fonavistas, el máximo dirigente de los aportantes, Luis Luzuriaga, reveló que el Parlamento ha decidido emplazar al gobierno y al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) por no ejecutar una norma aprobada en el Legislativo que va en beneficio de dos millones de trabajadores.

“Los fonavistas aún no pueden recibir la devolución de sus aportes, porque el Poder Ejecutivo no reglamenta la Ley 31454. Exhortamos al gobierno a trabajar en esta norma impulsada por el Congreso de la República. ¡Los fonavistas siguen esperando!”, publicó ayer la página web del Parlamento.

Al respecto, Luzuriaga sostuvo que se trató de un mensaje directo del despacho de la presidenta del Legislativo, María del Carmen Alva.

“La presidenta del Congreso ha reparado en que todavía no se puede elaborar el plan operativo porque no hay un reglamento. La misma Alva nos aseguró que el Parlamento emplazará no solo al gobierno sino también al MEF. Y, sin duda, ya empezaron esa tarea, porque se trata de una ley aprobada por el Pleno que no está siendo considerada”, precisó.

El máximo dirigente fonavista añadió que no solo han conversado al respecto con la presidenta del Congreso, sino también con el legislador independiente Carlos Anderson.

“Estamos trabajando en ejercer esa presión. Anderson se ha comprometido, al igual que otros congresistas. Por eso creemos que esta vez el MEF tendrá que dar la cara y dejar de poner trabas, las cuales son respaldadas por el Ejecutivo”, sostuvo.

En ese sentido, recordó que la Secretaría Técnica del Fonavi es un órgano de apoyo a la Comisión Ad Hoc, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, y sigue descabezada.

“Es por ello que el Congreso ya inició la tarea de obligar al Ejecutivo a no perder más el tiempo y reglamentar la ley 31454, la única manera de iniciar e plan operativo para la devolución de aportes, que esperan millones de peruanos”, aseguró

