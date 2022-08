Congreso denegó viaje del presidente Pedro Castillo a Colombia para asunción de Gustavo Petro

¡Atención! Con 67 votos en contra, 42 a favor y cinco abstenciones, el pleno del Congreso denegó el viaje del presidente de la República, Pedro Castillo, para asistir a la asunción del jefe de Estado de dicho país, Gustavo Petro.

Cabe señalar que, varios personajes políticos se manifestaron en contra de la solicitud del mandatario Castillo de acudir a Colombia para participar de dicha ceremonia, debido a la falta de designación de un nuevo Gabinete Ministerial, tras la renuncia del Aníbal Torres a la presidencia del Consejo de Ministros, y las investigaciones que realiza la Fiscalía en su contra.

Uno de los congresistas que estuvieron en desacuerdo con autorizar la salida del presidente de la República, Pedro Castillo, del territorio nacional fue Alejandro Soto de la bancada de Alianza para el Progreso. El legislador señaló que su agrupación parlamentaria está en contra de dicha medida.

“El artículo 118 de la Constitución Política del Estado establece que son atribuciones del presidente de la República representar al Estado dentro y fuera del país. Tenemos que tener en cuenta que el señor Castillo Terrones se encuentra hasta en cinco investigaciones por actos de corrupción”, declaró.

“Tratándose de un acto protocolar podría ser reemplazado por el ministro de Relaciones Exteriores, la vicepresidenta y el embajador de Colombia”, añadió.

Asimismo, la congresista de Integridad y Desarrollo, Flor Pablo, también se manifestó en contra de autorizar el viaje del presidente Castillo ante los diversos problemas que afronta el país.

“En otras circunstancia he votado a favor de la salida del presidente, pero creo que hay que poner al frente, no solo el tema de las investigaciones, sino el momento de gobernabilidad en el que estamos. Estamos sin premier, el premier ha renunciado. Lo que significa para un Ejecutivo no tener premier es que no se están tomando decisiones de Gobierno”, señaló.

