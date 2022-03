Congreso: Comisión sustentó proyectos sobre expulsión de extranjeros que cometen delitos

Durante la sesión de Relaciones Exteriores, congresistas de distintas bancadas plantearon propuestas legislativas para la expulsión inmediata de migrantes extranjeros que estén cometiendo actos delictivos en el territorio nacional, y coincidieron en velar por la seguridad ciudadana y derechos humanos de los peruanos.





La congresista Betssy Chávez (PD) sustentó su proyecto de ley que propone establecer la cancelación de la calidad migratoria de extranjeros que cometan grave delito común dentro o fuera del territorio nacional. Para ese efecto, planteó la modificación de los artículos 32 y 58 del Decreto Legislativo 1350 de Migraciones

Chávez Chino se refirió a los altos índices de criminalidad cometidos en su mayoría por venezolanos. Aclaró que su iniciativa no pretende criminalizar a los migrantes y que la xenofobia no cabe en el proyecto de ley. “Lo que estamos haciendo es individualizar y sancionar al migrante que no cumpla el ordenamiento jurídico nacional”, anotó.





Quizás te interese leer: Yarrow reconoce que faltan 12 firmas para que moción de vacancia sea admitida a debate

“Pero también tenemos que hacer que las medidas sean drásticas, porque no se puede permitir que los delincuentes hagan lo que quieran en nuestro país. Se les detiene y nuevamente los vemos en las calles para seguir delinquiendo”, anotó.

De igual manera, el congresista Edwin Martínez Talavera (AP), sustentó su Proyecto de Ley nro. 1280/2021-CR, que propone facultar la expulsión de extranjeros sentenciados por delitos o que cometen faltas.

Destacó el hecho de que se “está faltando el respeto al ciudadano peruano”. “No podemos permitir que sigan mellando nuestra honra y nuestra decencia. Ellos, la mayoría, no ha venido a trabajar honestamente”, anotó tras lamentar que nadie asume la responsabilidad del caso en el Poder Ejecutivo.

De otro lado, el congresista José Luis Elías Ávalos (PP) sustentó su Proyecto de Ley nro. 641/2021-CR que propone incorporar nuevos requisitos para garantizar el nombramiento meritocrático y transparente de embajadores políticos a cargo del presidente de la República, según Ley 28091.

Síguenos en redes sociales