Congreso | Bazán sobre elección de miembros del TC: “Ha sido poco transparente”

La congresista de la bancada Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, se pronunció luego de que el Pleno del Congreso sesionó para elegir a los nuevos magistrados del Tribunal Constitucional (TC) y consideró que este proceso fue poco transparente.

“Ha sido un proceso de espaldas a la población, sentimos que ha sido un proceso poco transparente, sentimos que hoy día, en el Pleno del Congreso, en donde le llamamos, además de Congreso, Parlamento, se le haya impedido a los parlamentarios parlar, es vergonzoso. Sentimos que la ciudadanía merece tener debates alturados y hoy ni si quiera hemos podido tener, como en otras oportunidades, debates no alturados”, expresó la parlamentaria ante la prensa.

En ese sentido, señaló que la sesión fue “poco democrática” y comentó que la ciudadanía ya se encontraba mostrando su descontento a las afueras del Parlamento.

“Hemos tenido y ustedes, la prensa, ha sido testigo, que gritar para que se nos de la palabra, y luego seguramente vendrá una conferencia de prensa distinta a decirles lo contrario pero aquí, quien les habla, cree que este proceso y esta sesión ha sido poco democrática, que necesitamos discutir las cosas de cara a la población, que en esta oportunidad no se ha dado este proceso y que sentimos que la ciudadanía, que ya marchó hace más de ocho años contra una repartija, hoy tiene el derecho de demostrar su indignación, como ya lo viene haciendo afuera de este Congreso.”, afirmó.

Además, puso en cuestionamiento que detrás de estas designaciones hubo un interés político personal.

“Yo pongo en duda que el voto de varios colegas el día de hoy, muy uniforme para algunos candidatos, un poco en duda para los últimos candidatos, haya respondido a un interés político, que es válido, de la población. Más bien, pongo en cuestionamiento que hay un interés político personal.”

De igual manera, criticó que el Pleno no haya debatido antes de votar por la elección de los nuevos magistrados al TC.

“No me queda duda que han habido conversaciones y creo que el propio acuerdo de Junta de Portavoces, en el cual nosotras nos hemos expresado en contra de que no haya debate, ya es una prueba de que las cosas se han conversado desde antes.”

