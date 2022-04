Congreso: aprueban reconocer a ollas comunes y garantizar su financiamiento

Atención. Este jueves, el pleno del Congreso aprobó una iniciativa legislativa para reconocer a las ollas comunes y garantizar su sostenibilidad y financiamiento.

Con 110 votos a favor se aprobó el texto sustitutorio, el cual recoge los alcances de diferentes proyectos de ley presentados sobre la materia. Además, fue exonerado de segunda votación.

Así, se reconoce a las ollas comunes como organizaciones sociales de base, que puede ser de carácter temporal o permanente, a fin de garantizar su financiamiento, así como fomentar el trabajo productivo de sus beneficiarias.

El texto señala que estas pueden activarse durante emergencias naturales, sanitarias o graves circunstancias que afecten a la Nación. Asimismo, pueden seguir funcionando hasta 12 meses después de la emergencia.

La iniciativa legislativa señala también que las ollas comunes que voluntariamente lo decidan pueden constituirse en comedores populares, cumpliendo con los requisitos establecidos, entre otros detalles.

Injusticia. Amanda de la Cruz, madre de la profesora fallecida en Junín Candy Hinostroza, se acercó esta mañana al Coliseo Wanka (Huancayo), a fin de entregarle personalmente al presidente Pedro Castillo documentos relacionados a la muerte de su hija, quien perdió la vida el pasado lunes 28 de marzo, durante el primer día del paro de transportistas.

La mujer de 65 años denunció que Hans Oré, hombre acusado de atropellar y causar la muerte de Candy, continúa en libertad. Indicó que, hasta el momento, no ha recibido el apoyo de las autoridades y que ha tenido que sustentar sola el costo del velorio y entierro de su hija, quien era el único sustento del hogar.

También puedes leer: Aníbal Torres anuncia proyecto de ley para prohibir los monopolios y oligopolios en el país

“Quiero pedirle [al presidente] que me apoye. El asesino está afuera, no está preso. Yo soy pobre. Mi yerno también es pobre. No tenemos recursos. El hombre está en libertad y no me ha dado para ningún gasto ni para un cajón, ¿Eso es justo?“, dijo la mujer frente al coliseo.

La anciana no contuvo el llanto y solicitó el apoyo de la población y la prensa para que las autoridades la puedan escuchar. Cabe precisar que la mujer estuvo por cerca de dos horas esperando a que los funcionarios del Estado, que estaban al interior del coliseo, puedan atender su reclamo.

“¡Quiero que el presidente me escuche! Mi hija ha muerto luchando por el costo de los fertilizantes, del azúcar y de todo lo que está caro“, protestó.

“¡Quiero presentar un documento al señor presidente para que, al menos, haga justicia por mi hija! No es justo que el asesino siga en libertad. Me siento destrozada porque me ha dejado dos niñas, una de diez años y una de cinco años. Yo tengo 65 y ella era el sostén de mi casa. El hombre está en libertad porque tiene plata”, lamentó.

También puedes leer: Huancayo: Aníbal Torres nombró a Adolf Hitler y Benito Mussolini durante sesión descentralizada del Consejo de Ministros

MÁS EN EXITOSA: