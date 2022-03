Congreso aprobó conformación de comisión especial para elegir al nuevo defensor del Pueblo

El Pleno del Congreso aprobó anoche, en el último día de legislatura ampliada, la conformación de una comisión especial encargada de seleccionar a los candidatos a defensor del Pueblo, cargo que actualmente ostenta Walter Gutiérrez, cuyo periodo expiró en setiembre de 2021.





La representación nacional respaldó la iniciativa con 106 votos a favor, uno en contra y cero abstenciones.





El equipo de trabajo estará integrado por los voceros de cada bancada parlamentaria y presidida por la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, en calidad de supernumerario.

Cabe recalcar que el cargo de titular de la Defensoría del Pueblo es por cinco años, habiéndose vencido el del actual, Walter Gutiérrez, quien debió dejar el cargo el pasado 7 de setiembre del año pasado.

Antes de que el Parlamento aprobara la conformación de la comisión especial, Gutiérrez había anunciado que solo se quedaría en el cargo hasta fines de marzo.

“Yo he dicho que voy a estar solo hasta el mes de marzo y voy cumplir con eso, no pretendo quedarme en el cargo. Yo voy a cumplir hasta el último momento, no estoy usurpando nada”, dijo hace una semana.

◼ Clausura

Al promediar la medianoche, la titular del Parlamento declaró clausurada la primera legislatura extraordinaria, indicando que llegaron a esta fecha “sin receso ni descanso y continuando con el trabajo parlamentario”.

“Nuestro país vive momentos difíciles que exigen la atención de sus funcionarios y autoridades, quiero felicitar a todas la bancadas representadas en el Congreso, porque más allá de las diferencias han mostrado ante el país el compromiso de la agenda parlamentaria, dijo.

