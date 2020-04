Congreso: anuncian Junta de Portavoces virtual para el próximo miércoles

El presidente del Congreso de la República, Manuel Merino de Lama, anunció que el próximo miércoles 15 de abril se desarrollaría de manera virtual la Junta de Portavoces, con la finalidad de concordar la realización de un pleno que también se efectuará de manera no presencial.

“La Junta de Portavoces será virtual, esta será el miércoles, en esta reunión definiremos con la participación de los voceros parlamentarios hacer un pleno virtual, pues ya tenemos los instrumentos y los mecanismos que propuso el Congreso para hacerlo de esta manera”, dijo.

Recordemos que, hasta el momento se conoce de tres parlamentarios y dos trabajadores del Legislativo infectados con el coronavirus (covid-19), siendo que la congresista Lesley Lazo ya salió de la enfermedad, mientras que el resto está en plena recuperación.

En ese sentido, Merino de Lama refirió que los portavoces tendrán que efectuar una labor articulada con sus respectivos grupos parlamentarios para adecuar el sistema actual y poder tener una votación nominal que se refleje tras un debate.

“No queremos votaciones en bloque sino que esta pueda darse tras un debate que recoja la necesidad que hace el parlamentario, no queremos evitar la participación de alguien. Inclusive, tenemos una congresista no agrupada y hay que darle espacio en la Junta de Portavoces porque no podemos dejarla fuera”, señaló.