Congresistas le dicen no a proyecto de Castillo para nueva Constitución

El ministro del Ambiente, Modesto Montoya, aclaró que el proyecto de ley para realizar una consulta popular a fin de que la ciudadanía se pronuncie sobre un eventual cambio de la Constitución no es una imposición del gobierno de Pedro Castillo, sino constituye una propuesta. Sin embargo, desde el Congreso aseguran que no lo aprobarán.

“El presidente Pedro Cas- tillo no está imponiendo nada, simplemente está proponiendo al Congreso un debate interesante, y el Congreso, que es la representación del pueblo, va a decidir”, explicó.

Montoya recordó que se trata de un planteamiento y el Congreso determinará si se rige de acuerdo con la Carta Magna. Indicó que se debe tomar la importancia de comprender las consecuencias de la actual Constitución en temas como pobreza, violencia, inseguridad o contaminación ambiental en el país.

En tanto, la congresista por Avanza País, Norma Yarrow, manifestó que frente a esta situación es momento que el Poder Legislativo “defienda la institucionalidad y democracia” del país. Advirtió también que esta semana “será de mucha responsabilidad” para el Parlamento.

“Semana de mucha responsabilidad. Momento que los congresistas defiendan la institucionalidad y democracia del país, para eso fuimos elegidos”, escribió en su cuenta de Twitter.

La parlamentaria también aseveró que el Congreso debe parar con los “caprichos de un presidente que no soluciona nada, solo crea inestabilidad e incertidumbre para futuro del Perú”.

El vocero de Somos Perú, José Jerí, aseguró que el país no requiere una nueva constitución.

“Nuestro país requiere trabajo, crecimiento, estabilidad para que sea atractivo para las inversiones. Nuestro país no requiere en este momento ni asamblea constituyente ni nueva constitución”, expresó en su Twitter.

Por su parte, el congresista Wilmar Elera, también de Somos Perú, sostuvo que el proyecto de Pedro Castillo no pasará en el Congreso.

“Este proyecto que se ha presentado no va a tener el éxito adecuado en la Comi- sión de Constitución, no va a llegar al pleno. Hay que ser respetuoso lo que dice la Constitución, es por eso que esto no va a pasar al pleno, se va a quedar allí”, adelantó.

“Lo mejor es un nuevo presidente”

El secretario general de Alianza para el Progreso (APP), Luis Valdez Farías, aseveró que el gobierno de Pedro Castillo “ha fracasado” y busca “enquistarse” en el poder, por lo que consideró que el Congreso debe asumir su rol de control político. Además, afirmó que lo mejor que le puede pasar al país en el actual momento es que tengamos un nuevo presidente.

“Nos parece que este gobierno ha fracasado, tiene una línea que busca enquistarse en el poder. Está usando el poder del mismo estado, usa las Fuerzas Armadas y Policía, también en el Ministerio de Transportes”, expresó el apepista.

“Lo mejor que le puede pasar al país es que tengamos un nuevo presidente. debería renunciar porque no tiene la capacidad”, refirió.

“Si Castillo cae va a ser por culpa de Cerrón”

La conductora del programa “En defensa de la verdad”, Cecilia García, consideró que el presidente, Pedro Castillo, comete un error al darle “demasiado poder” al líder de Perú Libre y exgobernador regional de Junín, Vladimir Cerrón.

Advirtió que el jefe de Estado pone en riesgo su permanencia en Palacio de Gobierno al someterse a la influencia de un “condenado por corrupción”.

“No podemos permitir nuevamente tener sujeción a ningún Vladimir, menos Cerrón, quien no debería tener poder en nada. El presidente le está dando demasiado poder a la única persona que va a ser su bomba molotov en este gobierno. Si Castillo cae va a ser por culpa de Cerrón”, agregó.

García respaldó sus declaraciones alegando que Cerrón tuvo una ineficiente gestión como gobernador de Junín. “El señor es el rey de la corrupción. Cerrón jamás piensa en la ciudadanía o en hacer un país mejor, Cerrón no piensa en nada de eso”, puntualizó.

