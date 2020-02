Congresistas electos piden que también se les retire la seguridad policial a los ministros

¡Más policías para los ciudadanos! Los virtuales congresistas electos Marco Pichilingue (Fuerza Popular) y Javier Mendoza (UPP) apoyaron la medida – anunciada por el ministro Carlos Morán – de retirarles el resguardo policial a los congresistas. Aunque señalaron que los 400 efectivos que serán enviados a las calles con esta decisión no son suficientes, por lo que instaron a que los ministros de Estado tampoco cuenten con seguridad personal.

Marco Pichilingue, virtual congresista de Fuerza Popular, aseguró que no tiene miedo de ser congresista elector por el Callao sin seguridad: “no nos oponemos a que no nos otorguen seguridad policial, pero considero que 130 efectivos policiales no es suficiente, deberíamos sumarle también a los ministros. Yo soy representante del Callao y no tengo ningún problema de andar sin seguridad por el Callao, por eso le pediría al Sr. Morán que también los 19 ministros que tiene este Gobierno no tengan seguridad”.

A este pedido de Pichilingue se suma Javier Mendoza, virtual congresista de Unión por el Perú (UPP), quien pidió que los ministros de Estado también dejen de contar con seguridad personal: “si él ha planteado quitarle la seguridad a los congresistas, creo que el primer gesto debería ser él quitarse los 10 policía que lo van resguardando todos los días. Consideramos que es importante que todos los políticos, los altos funcionarios bajemos a ser ciudadanos de a pie, así como el Presidente y altos funcionarios que son resguardados por policías… deberíamos tener un gesto igualitario (y que los ministros se quiten la seguridad). Necesitamos que los ministros pasen a ser ciudadanos de a pie”.

Asimismo, Javier Mendoza consideró que también regresar a las calles los policías que vienen resguardando a las mineras y realizando trabajos administrativos: “si queremos luchar verdaderamente contra la inseguridad ciudadana, que esos 3 mil policías que están resguardando las mineras pasen también a las calles a resguardar a nuestros ciudadanos, que también los 6 mil policías pasen a cuidar a nuestros ciudadanos que están cansados de tanta inseguridad”.