Congresistas advierten que nueva Constitución no es una prioridad

En el Congreso, las voces opositoras están agitadas con el proyecto de ley que presentará el presidente Pedro Castillo para incorporar una consulta popular sobre el cambio de la Constitución y advierten que esta iniciativa es inconstitucional, además que no es prioritario en estos momentos.

La presidenta de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva, consideró que no existe ninguna encuesta de opinión que muestre que la Asamblea Constituyente sea prioridad para los peruanos. En ese sentido, le pidió a Castillo dar prioridad a la solución de los verdaderos problemas del país.

“El señor Castillo olvida que las prioridades del país son la lucha contra la inseguridad (Seguridad en emergencia), el desempleo y la corrupción. No existe un solo sondeo de opinión donde la Asamblea Constituyente sea prioridad para los peruanos”, escribió la presidenta del Congreso en su cuenta de Twitter.

Quizás te interese leer: Responsables del error en la aplicación de la cuarta dosis deberían renunciar, señaló Mayta-Tristán

La congresista por Fuerza Popular, Patricia Juárez aseguró que la consulta popular no podría realizarse, pues no es constitucional. “El presidente y sus asesores saben que este planteamiento es inconstitucional. Las dos únicas formas de reforma de la Constitución están contempladas en el artículo 206 de la Carta Magna. No podemos hablar de convocatoria a un referéndum en octubre, porque las elecciones ya han sido convocadas”, enfatizó la presidenta de la Comisión de Constitución.

En ese sentido, sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo solo generaría falsas expectativas ya que no existiría una manera de convertir dicho proyecto en constitucional para ser aceptado por el parlamento. “Nuevamente pretende generar una expectativa ciudadana que no corresponde a nuestros cauces constitucionales”, puntualizó.

“NOSOTROS LO DEFENDEREMOS”

El congresista por Renovación Popular, Jorge Montoya, consideró que, aunque Castillo Terrones esté “aprovechándose” de la Carta Magna de 1993, ellos la defenderán y con ella lo sacarán del cargo. “Nosotros la defenderemos y con ella lo sacaremos”, escribió en Twitter.

Síguenos en redes sociales