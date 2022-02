Congresistas a favor de la emergencia en Arequipa

Conforme pasan los días cada vez son más las autoridades políticas que se suman a la propuesta de declarar en emergencia a la región Arequipa ante el evidente incremento de actos delincuenciales violentos vincula-dos a ciudadanos extranjeros.

Es así que, en la víspera los parlamentarios de Arequipa dieron a conocer sus apreciaciones respecto a la propuesta que busca frenar los asesinatos por encargo, asaltos y demás actos violentos en la ciudad.





El congresista Alex Paredes Gonzáles dijo que pedirá al Ministerio del Interior (Mininter) que declare a la re-gión en estado de emergencia, así como ocurrió hace algunos días atrás con las ciudades de Lima y Callao, ante la ola delincuencial.

“Vamos a transmitirle al nuevo ministro del Interior, Alfonso Chávarry, la problemática de la ciudad para que evalúe las acciones a tomar”, dijo Paredes.

El legislador planteó la necesidad de realizar una reunión entre las máximas autoridades políticas con los representantes de la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y la Corte Superior de Justicia de Arequipa para tomar decisiones.

Por su parte el congresista Edwin Martínez Talavera de Acción Popular también se manifestó de acuerdo con esta solicitud: “Nosotros parecemos una colonia de los extranjeros matones, delincuentes y una población peruana sumisa. Yo voy a exigir que el Consejo de Ministros sesione en Arequipa para que vean la problemática de la ciudad”.

En tanto que, la legisladora Diana Gonzáles dijo que la propuesta debe ser vista cuidadosamente.

“Si bien puede parecer una decisión políticamente atractiva, lo importante es analizar si ello realmente re-percutirá favorablemente en la mejora de la seguridad de la población y que no vaya a quedar como ‘letra muerta’”, refirió.

Asimismo, dijo que es importante analizar si esa decisión tendrá impacto en otros sectores como el turismo, el comercio u otros, los cuales generan importantes puestos de trabajo.

Cabe señalar que los demás legisladores Jaime Quito, María Agüero y Ricardo Medina no respondieron sobre el particular.





