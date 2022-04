Congresista Wilson Soto sobre referéndum para nueva Constitución: “Es una medida populista”

En entrevista con Exitosa, el congresista de Acción Popular, Wilson Soto, cuestionó el reciente anuncio del presidente de la República, Pedro Castillo, de presentar ante el Parlamento un proyecto de ley para consultar a la población en las próximas elecciones regionales y municipales si está de acuerdo con una nueva Constitución, y afirmó que esta medida no es necesaria en el país sino populista.

“La Asamblea Constituyente no es prioridad en nuestro país, pero ya se discutirá. Yo soy miembro titular de la Comisión de Constitución, y toda reforma debe pasar por el Congreso de la República, así lo dice el artículo 206 de la Constitución Política. (…) Para mí es una medida populista, el presidente Castillo seguramente no tendrá asesores o como él dice, no ve televisión, no lee periódicos. No sé con qué tipo de gente se rodea. Es preocupante“, sostuvo en entrevista para Exitosa.

De igual modo, criticó al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, por sus polémicas declaraciones en las últimas semanas. “Lejos de generar consensos y articular a las diferentes bancadas, lo único que hace es declarar casi todos los fines de semana disparates. (…) debería dar un paso al costado, porque sus declaraciones generan más conflictos”, aseveró.

También puedes leer | ¡Atención conductor! MTC hará entrega masiva de brevetes este sábado 23 y domingo 24

En esa línea, el acciopopulista señaló que en la mayoría de veces que el premier Aníbal Torres y el mandatario viajan a las diferentes regiones hablan mal del Poder Legislativo, asegurando que “quieren dejar entender que el Congreso no está trabajando”. Sin embargo, mencionó que esto no es cierto.

“Ellos solo van a hablar mal del Congreso, recuerdo que el señor Aníbal Torres estaba en la provincia de se ha pasado 20 minutos hablando mal del Congreso, que ‘los congresistas no quieren trabajar’. Sin embargo, no es así. Igual el presidente de la República dijo ‘nosotros hemos mandado las iniciativas al Congreso y están durmiendo”, precisó.

“La situación ha cambiado, la primera vez que presentaron la moción voté en contra, en la segunda en abstención y ahora creo que la situación ha cambiado y uno tampoco puede decir ‘por la democracia, por la gobernabilidad’. No, yo sí votaría por la vacancia”, agregó.

Más en Exitosa