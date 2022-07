Congresista Vivian Olivos: “Este es un clan familiar que está tomando el país”

La legisladora de Fuerza Popular, Vivian Olivos, declaró a Canal N sobre su pedido mediante diferentes documentos a la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que investigue el caso de Yenifer Paredes, cuñada del Presidente de la República, Pedro Castillo, quien habría acudido a una de las comunidades del distrito de Chadín, en Chota, Cajamarca, para ofrecer una obra de saneamiento.

“Cada dominical es un terremoto para el país y nos da un indicio grave de corrupción, cómo es posible que la cuñada esté inmersa en estos delitos, por eso de una manera inmediata, mi despacho ha formalizado un oficio enviado a la Fiscalía para que inicie las investigaciones que el Perú necesita saber por la transparencia y democracia del país”, sostuvo la congresista.

En esa misma línea, Olivos indicó que considera que en la denuncia a Yenifer Paredes se cometió “negociación incompatible, tráfico de influencias, corrupción y colusión, que son graves elementos necesarios para poder hacer la fiscalización”.

“Lamentablemente la familia Castillo ha superado enormemente a la familia Toledo, esto nos deja una crisis de inestabilidad a nivel internacional”, agregó.

Por otro lado, Vivian Olivos también se refirió a otros familiares del mandatario, presuntamente implicados en diversos delitos.

“Ya no confío en la familia presidencial, están los sobrinos, ahora la cuñada, y me parece que los padres estaban implicados en un tema de pensión 65, es una persona que no respeta ni a su propia familia, los está inmiscuyendo en grandes asuntos de corrupción”, comentó.

Además, añadió que la familia de Pedro Castillo “es un clan familiar que está tomando el país, a veces lo tomábamos como increíble, pero creo que nos está escapando de las manos”.

