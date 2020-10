Congresista Vega: “Pude haber conversado con muchas personas y no saber si es ladrón”

El parlamentario, José Vega Antonio, de la bancada de Unión por el Perú, señaló que desconocía de los cuestionamientos a César Hinostroza, luego de la revelación de un nuevo audio donde el legislador solicitó ayuda para que se admitiera los acuerdos partidarios y el cambio de símbolo, en 2018.







El parlamentario negó algún vínculo con el exjuez César Hinostroza, acusado de ser parte de los cabecillas de Cuellos Blancos del Puerto, además de nunca haber participado en actos de corrupción.

“Yo no estoy coimeado ni he coimeando a nadie. Por eso, tengo autoridad moral para promover la vacancia”, señaló el congresista al ser cuestionado por la prensa debido a los audios difundidos.





José Vega Antonio, también señaló que son parte de un complot las acusaciones que lo sindican en actos contra de la legitimidad de sus acciones y señalo que no permitirá estos actos deshonrosos.

“Esto es un refrito, pretendiendo frenar. Yo no tengo rabo de paja, porque sino no estaría sentado frente a ustedes. Pretenden enlodar para no vacar. Yo puedo haber conversado con muchas personas, yo no sé si esa persona es ladrón, está cuestionada o tiene problemas”, señaló el parlamentario de UPP.

Cabe recalcar que el legislador, es miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que analiza las acusaciones contra Hinostroza, por ello no quiso profundizar en las explicaciones sobre las conversaciones con el exmagistrado.

Finalmente, sobre las coordinaciones de Antauro Humala con parlamentarios de UPP para motivar la nueva moción de vacancia presidencial, Vega Antonio refirió que fue impulsada solo por los congresistas.

