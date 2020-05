Congresista Simeón sobre ley de taxi colectivo: “Si el Ejecutivo la observa, la promulgaremos por insistencia”

El presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Luis Carlos Simeón, justificó la aprobación de la ley que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en autos colectivos a escala nacional, a excepción de Lima y Callao.

En declaraciones a Exitosa, Simeón adelantó que, si el Ejecutivo observa esta norma, el Parlamento la promulgará por insistencia.

“Nosotros no tenemos ninguna intención de perjudicar a nadie. Nos están criticando, pero estoy con mi consciencia tranquila (…) Y aclaro que, si el Ejecutivo la observa, nosotros sí tenemos una postura de ser consecuentes con nuestros ideales, y lo aprobaremos por insistencia. Este Congreso está demostrando que primero está el pueblo”, anunció.

Al respecto, sostuvo que el servicio de taxi colectivo ha venido cubriendo una necesidad en el Perú profundo.

“Hay vías de acceso en el Perú profundo que no dan para buses. Entonces, año tras año ellos (conductores de colectivos) han laborado, con la esperanza de que, de alguna manera, se les formalice”, expresó.

Asimismo, el parlamentario enfatizó en que no tiene vínculos con empresas o asociaciones de colectiveros. “Reitero que somos un Congreso que no tiene compromiso con nadie. Particularmente, como presidente de la Comisión, yo nunca he asesorado a las empresas (de colectivos), no tengo empresas ni vinculación directa”, afirmó.

El legislador reconoció que ha sido usuario de taxis colectivos. “Los he usado siempre cuando me movilizaba siempre de Yerbateros a La Oroya y a Cerro de Pasco, y he visto cómo son los abusos cuando los paran a cada rato la Policía”, puntualizó.