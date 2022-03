Congresista Ruth Luque: No soy golpista, pero tengo una crítica clara contra el Gobierno

La vocera de la bancada Juntos por el Perú, Ruth Luque, enfatizó que tener críticas contra el gobierno de Pedro Castillo no la convierte en “golpista”, en respuesta a lo dicho por el congresista Guido Bellido, quien la cuestionó de “desconocer la democracia”, al solicitar la destitución del jefe de Estado.





“No soy golpista, en toda mi trayectoria siempre he defendido y voy a defender la democracia, sí tengo una crítica clara contra el Gobierno, lo he manifestado siempre, lo saben mis compañeros al interior de la bancada, no soy complaciente con acciones que desde mi punto de vista sí tienen que esclarecerse”, declaró en una entrevista para Canal N.

En esa línea, consideró que la actual gestión debe ser transparente y que el mandatario debe dar explicaciones a la ciudadanía tras el testimonio de Karelim López sobre una supuesta organización criminal que lideraría Castillo Terrones desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).





“Creo yo, como congresista de izquierda, en una gestión transparente, en una gestión que rinde cuentas, en una gestión que es tajante y zanja claramente con la corrupción, yo creo eso y soy una creyente además del fortalecimiento de la colaboración eficaz, no estoy a medias tintas y creo que mis votaciones lo han dicho de manera contundente”, refirió.

GUIDO BELLIDO CRITICA POSTURA DE LUQUE

En entrevista para Exitosa, el congresista de Perú Libre y expremier, Guido Bellido, se refirió sobre la postura de la vocera de Juntos por el Perú (JP), Ruth Luque, y lamentó que se haya puesto “al lado de los golpistas”, pese a que ha sido la persona más cercana al presidente Pedro Castillo en representación de su agrupación política.

“Sinceramente, no me sorprende la postura de Ruth Luque. El presidente debe estar al tanto de estas cosas. Ella ha sido la persona más cercana al presidente en representación de Juntos por el Perú, ha visitado, ha conversado [con el presidente]; y hoy se pone al lado de los golpistas y al lado de los que piden la vacancia”, dijo en diálogo con Nicolás Lúcar.

