Congresista Quispe: “No hay ninguna veracidad de lo que ha dicho Karelim López sobre Pedro Castillo”

Este lunes, el congresista de la bancada de Perú Libre, Wilson Quispe, señaló que las declaraciones que brindó la aspirante a colaborada eficaz, Karelim López, sobre el presidente de la República, Pedro Castillo, todavía no tienen "ninguna veracidad" y que por ello, no se pueden adelantar acusaciones.





En entrevista para el programa Las Cosas por su Nombre Exitosa, Quispe pidió que la Fiscalía realice su trabajo conforme a las normas establecidas y siguiendo el protocolo correspondiente con lo que significa una manifestación de una aspirante a colaborada eficaz.

“Estamos en un proceso iniciativo de investigación que aún no se formalizado. No hay ninguna veracidad, no hay ninguna confirmación de que realmente todo lo que ha manifestado la señora Karelim sea cierto”, manifestó.





En esa línea, Quispe afirmó que para que esas declaraciones de Karelim López sean ciertas, la Fiscalía deberá corroborarlas en un periodo correspondiente.

“La Fiscalía debe recoger las evidencias y pruebas y contrastarlas. Todos saben eso. Necesiaramente si a alguien se le tiene que investigar, pues que se haga, nosotros (bancada de Perú Libre) no nos vamos a oponer a eso. Creemos que un gobierno esté al alcance de la población, pero el derecho”, expresó.

De esta manera, el legislador consideró que el propio presidente Pedro Castillo debe señirse a las normas y justicias.

“No nos negamos a que haya algún tipo de investigación, por el contrario, queremos ser transparente en este gobierno”, puntualizó.

