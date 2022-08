Congresista Paredes sobre cuñada de Pedro Castillo: “Lo mejor es ponerse a derecho”

El congresista de Perú Libre, Alex Paredes, sostuvo que la cuñada del presidente Pedro Castillo, Yenifer Paredes, así como otros prófugos de la justicia deben entregarse a las autoridades.

“Cuando salimos de la residencia (de Palacio de Gobierno) lo hemos dicho y no por ella, sino por todos. Afuera he declarado que no solo por ella sino todos los que trasgreden la ley, lo mejor es ponerse a estado de derecho porque tarde o temprano van a ser capturados”, declaró Paredes este miércoles ante la prensa.

Paredes acudió con otros congresistas del Bloque Magisterial a Palacio de Gobierno para sostener una reunión con el mandatario Pedro Castillo mientras se realizaba la diligencia en la residencia para dar con la ubicación de Yenifer Paredes.

Al respecto, el legislador manifestó que el jefe de Estado puede sentirse afectado “colateralmente” por la medida contra su cuñada, pero dijo que Castillo no debe responder “por los actos de otros”.

“La Fiscalía no es obra divina, no es pétrea. La Fiscalía comete errores y horrores y eso lo puede demostrar. Fíjese en estadísticas cuántas investigaciones han terminado en archivo definitivo”, respondió.

Por otro lado, el congresista criticó el modo de proceder de los fiscales y la policía debido al allanamiento que se realizó en la residencia en Palacio de Gobierno, indicando que se le debería brindar apoyo emocional a la hijos menores de edad del mandatario.

“Le diría si tienen la valentía, los cojones suficientes a los miembros del Ministerio Público, cómo ha estado la hija cuando los ha visto dentro de la casa, que digan si han buscado debajo de la cama o no han buscado debajo de la cama en presencia de (la hija). Ese es el tema. Esa agresión no la aceptamos”, expresó.

