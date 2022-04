Congresista Paredes a premier Torres: “Insultar al cardenal es agraviar a todas las comunidades de fe”

La congresista de Acción Popular, Karol Ivett Paredes Fonseca, se pronunció a través de sus redes sociales luego de que el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, arremetió contra el cardenal Pedro Barreto y afirmó que insultar al arzobispo de Huancayo es agraviar a todas las comunidades de fe del país.

De igual manera, la parlamentaria señaló que el respeto es una parte de la ética que el premier debe conservar.

“Mi rechazo al agravio vertido por el señor Aníbal Torres contra el cardenal Pedro Barreto, arzobispo de Huancayo. El respeto es parte de la ética que el premier debe conservar. Insultar al cardenal es agraviar a todas las comunidades de fe de nuestro país.”, manifestó Paredes en su cuenta oficial de Twitter.

Premier Torres arremete contra el cardenal Barreto: “Tan miserable puede ser”

El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, arremetió contra el cardenal Pedro Barreto y lo tildó de “miserable”. Además, indicó que conversó anteriormente con el arzobispo de Huancayo y criticó que esté a favor “de ese grupo de poder en el Perú”.

“Ahí tenemos un cura … el cura Valverde, perdón me equivoqué, el cura que es autoridad en Huancayo, que en este momento me olvidé su nombre, tan miserable puede ser esta persona. Yo he conversado con él en días anteriores y él cree que uno es tonto, que no se da cuenta. Claro, lo que está es a favor de ese grupo de poder en el Perú, jamás se pronuncia a favor de las grandes mayorías, no menciona lo que estamos haciendo”, dijo el premier Torres.

