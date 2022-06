Congresista Olivos: “Tenemos un presidente del Consejo de Ministros bastante incendiario”

La congresista de Fuerza Popular, Vivian Olivos, se pronunció acerca del comportamiento del presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, e indicó que es una persona “bastante incendiario”, debido a que en diferentes oportunidades habría buscado lograr consensos con los miembros del Congreso de la República, pero luego declararía “otra cosa” ante la población.

“Lamentablemente tenemos un presidente del Consejo de Ministros bastante incendiario, que dice una cosa y va al Congreso, y dice otra. Cuando los congresistas intervienen se ríe, hace muecas”, señaló la legisladora Olivos en entrevista con Canal N.

Asimismo, aseguró que respaldaría una posible censura en contra del jefe del Gabinete Ministerial, Torres Vásquez, debido a que no está de acuerdo con su gestión. En esa línea, indicó que el primer ministro “no es la persona idónea” para ocupar dicho alto cargo público y consideró que el presidente de la República, Pedro Castillo, debe de designar a “una persona tratable, que concerte con todas las bancadas parlamentarias”.

“Yo me imagino que nosotros no podemos presentar cualquier censura, interpelación para que luego no prospere. Tenemos a nuestro vocero, el señor Nano Guerra, quien está buscando consensos para no quedar mal. Nosotros nos vamos a algo seguro”, sostuvo.

Por su parte, el pasado 27 de mayo, el primer ministro indicó que los grupos de oposición deben dejar de trabajar al Gobierno del presidente Castillo. “Todos somos hermanos y todos tenemos que poner por delante al país, incluso por delante de nuestras banderas políticas”, expuso durante el XII Consejo de Ministros Descentralizado en Amazonas.

