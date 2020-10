Congresista Olivares cuestiona las diferencias entre el alcalde Muñoz y la presidenta de la ATU

En diálogo con Exitosa, el congresista del Partido Morado, Daniel Olivares, señaló que las diferencias entre el alcalde Jorge Muñoz, y la presidenta de la ATU, María Jara, retrasaron los traslados de facultades del Metropolitano y sus corredores, así como las gestiones para integrar un sistema de transporte ordenado entre la capital del país y el Callao.



“Hemos tenido a un alcalde y a una presidenta de la ATU que no se reunían y que incluso se han interpuesto acciones legales en el Tribunal Constitucional; los ciudadanos no podemos depender de que se lleven bien o no […], ese problema originó que se demore la entrega de corredores del Metropolitano desde la MML a la ATU, pues recién hace poco se les entregó la facultad”, expresó.

En esa línea, el parlamentario manifestó que el Congreso de la República presentó las propuestas legislativas sobre las combis debido a la demora y falta de explicaciones al respecto por parte de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU); sin embargo, reiteró que los proyectos de ley carecen de sustentos técnico para esa cantidad de tiempo que se ha presentado ante el Parlamento.

“Lo que ha sucedido es que en el Congreso se han presentado dos proyectos de ley que buscan que se extiendan las licencias de los buses actuales por 6 o 10 años; el tema es que esta es una tarea de la ATU de determinar cuándo se tienen que renovar las licencias”, expresó.

Advirtió que la ATU se quedaría sin capacidad sancionadora y de autoridad si es que se aprueba el proyecto del legislador Luis Simeón Hurtado, integrante de Acción Popular, que contempla prorrogar de manera automática por el plazo de 10 años las autorizaciones para las rutas de buses, coasters y combis.

“Imaginemos que, dentro de 6 meses, la ATU decide sacar una directiva para que todos los conductores de los buses tengan derechos laborales; no va a poder obligar a ninguna empresa porque ya tienen la autorización por 10 años. Lo que significa que estarían intocables de cualquier cambio durante ese periodo de tiempo”, puntualizó.

