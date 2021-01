Congresista Mendoza pide que Francisco Sagasti sea el primer peruano en ser vacunado contra el COVID-19

Este viernes, Javier Mendoza, congresista de la bancada de Unión por el Perú (UPP), consideró -en Exitosa – que, a fin de garantizar la seguridad de las vacunas de Sinopharm, el presidente Francisco Sagasti debería ser el primer peruano en ser inoculado con el fármaco chino contra el COVID-19.







Como se recuerda, el presidente de la República, Francisco Sagasti, anunció este miércoles que el Gobierno llegó a un acuerdo con Sinopharm y AstraZeneca para la adquisición de 38 y 14 millones de vacunas, respectivamente.





Sagasti, a través de un mensaje a la Nación, señaló que estas adquisiciones se suman a los 13.2 millones de dosis adquiridas a la coalición ‘Covax Facility’, que llegarían a nuestro país durante el tercer trimestre de este año.

“El presidente ha hecho un anuncio improvisado y desesperado al plantear una adquisición (de vacunas de Sinopharm), que tiene dudas porque esa vacuna solo tiene una eficacia del 79% a diferencia de las otras […] Para garantizar (la seguridad) Francisco Sagasti tiene que ser el primero en vacunarse”, dijo Mendoza sobre el acuerdo del gobierno peruano durante una entrevista con Nicolás Lúcar, conductor del programa ‘Hablemos Claro’.

Mendoza cuestionó que el gobierno aún no publique las especificaciones técnicas ni el monto que se ha pagado por las vacunas chinas, cuyo primer lote llegará este mes; por lo que pidió al “país” no vacunarse hasta que el jefe de Estado lo haga.

“He llamado a todo el país a no vacunarse, mientras que Sagasti no lo certifique. No me voy a vacunar, tampoco mi familia, porque esta vacuna tiene efectividad del 79%, no voy a poner mi salud en riesgo”, precisó.

◼ Mazzetti

Ante la polémica que ha suscitado el precio a pagar por los 38 millones de dosis del laboratorio Sinopharm, Mendoza indicó que solicitarán la presencia de ministra de Salud, Pilar Mazzetti, para que brinde más detalles sobre la adquisición de los fármacos.

“Vamos a hacer que, por lo menos, en la siguiente Comisión Permanente que se va a tocar en estos días, pueda venir la ministra a rendir cuentas al país”, concluyó.

