Congresista Martínez sobre pedido de renuncia de Pedro Castillo a Perú Libre: “Quieren limpiarse las manos”

El congresista de Acción Popular, Edwin Martínez, se pronunció sobre el pedido que Perú Libre le hizo al presidente de la República, Pedro Castillo, para que renuncie a su militancia, y afirmó que dicha agrupación política pretende “limpiarse las manos”.

“De alguna u otra forma Perú Libre quiere limpiarse las manos, tipo Pilatos“, manifestó el parlamentario ante la prensa.

Además, señaló que Perú Libre indujo al jefe de Estado a cometer una serie de errores y ahora lo quieren dejar solo.

“Ellos son los que han inducido al presidente a cometer toda esta serie de errores, porque parte de los que han conformado su Gabinete Ministerial procedían las canteras de Perú Libre y ahora ya quieren dejarlo solo. Así es cuando el barco se hunde, las ratas se van“, expresó.

Por otro lado, anunció que votará en contra de la censura al ministro del Interior, Dimitri Senmache.

“Yo no soy injusto, hago las cosas de acuerdo a lo que siento yo, no de acuerdo a lo que me quiera imponer el partido político”, informó Martínez.

Perú Libre pasará a ser una oposición propositiva

Por su parte, el vocero de Perú Libre, Waldemar Cerrón, afirmó este jueves que su bancada parlamentaria se convertirá en una oposición propositiva cuando hayan temas que consideren que atentan contra la democracia y gobernabilidad.

Agregado a ello, señaló que el pedido que le hizo el partido al presidente de la República, Pedro Castillo, para que renuncie a la militancia, es parte del debido proceso que tienen dentro de esta agrupación política.

“Nosotros vamos a ser una oposición propositiva cuando no nos parecen bien los temas que se van a abordar y atenten contra la democracia y la gobernabilidad y seremos una oposición necesaria cuando se tenga que apoyar lo que se esté haciendo bien“, declaró.

De igual manera, afirmó que apoyarán la moción de censura presentada en contra del titular del Ministerio del Interior, Dimitri Senmache, debido a la masacre de mineros en Arequipa y los hechos registrados en Las Bambas.

“No se trata de una coincidencia con una bancada, Perú Libre siempre tiene un ideario y está a favor y en defensa de la democracia”, añadió Cerrón.

