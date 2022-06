Congresista Luis Kamiche perdió la voz tras padecer cáncer

El congresista de la bancada Perú Democrático, Luis Kamiche, perdió la voz por complicaciones de salud. El legislador informó que padece de cáncer a la garganta y, por ese motivo, de ahora en adelante solo podrá comunicarse por medio de un dispositivo electrónico.

Asimismo, indicó que recién se dio cuenta que sufría de cáncer cuando dio positivo a la Covid-19 y acudió a un centro de salud a realizarse una serie de exámenes. El parlamentario comentó que en los últimos años sintió que le faltaba la respiración, pese a no realizar actividades que requiera de esfuerzo físico.

“A mí me faltaba la respiración y no entendía el porqué, caminaba una cuadra y me echaba como si hubiera corrido 10 y me decían que era estrés”, indicó el parlamentario Kamiche en entrevista con Cuarto Poder.

Además, indicó que se someterá a una cirugía para la extirpación de un tumor que no permite el paso de aire a sus pulmones. Ello luego de que el médico le indicara que deberá de realizarse el procedimiento por presentar problemas con la respiración y, con el fin de tratar su enfermedad.

El legislador también informó que perdió un 95% las cuerdas vocales y la laringe; sin embargo, señaló que realizará sus actividades parlamentarias con normalidad, debido a que fue elegido por la población con el objetivo de promover medidas a favor de los ciudadanos y de trabajar por el desarrollo del país.

Por último, indicó que impulsará proyectos de ley que busquen apoyar a los pacientes oncológicos en su proceso.

