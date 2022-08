Congresista Karol Paredes: “Invoco a los 130 congresistas a votar por la vacancia presidencial”

En una entrevista con Exitosa, la congresista de Acción Popular, Karol Paredes, hizo un llamado a los 130 parlamentarios para realizar la votación de la moción de vacancia presidencial e indicó que a pesar de que aún no cuentan con los 87 votos, igual se encuentran preparándola con “todos los argumentos que sean necesarios“.

“Yo quiero precisar que efectivamente necesitamos los 87 votos que todavía no los tenemos, igual estamos preparando la moción de vacancia con todos los argumentos que sean necesarios y además, también quiero aprovechar las cámaras de ustedes e invocar a mis colegas congresistas, a los 130, que tenemos que votar por esta moción porque si es de urgencia“, expresó Paredes.

En diálogo con Nicolás Lúcar en el programa ‘Hablemos Claro’, la legisladora añadió que “no es posible que se pueda tener un presidente con prácticamente seis carpetas fiscales donde aparentemente él es la cabecilla de una organización criminal” y además que, “no podemos permitir que un presidente interfiera en el trabajo de la Fiscalía”.

“No podemos tener un presidente que cambie permanentemente sus ministros y que no reúnen las condiciones para poder dirigir su sector y a nivel de país, no es posible que se pueda tener un presidente con prácticamente seis carpetas fiscales donde aparentemente él es la cabecilla de una organización criminal, no podemos tener un presidente que involucre a su familia y genere antecedentes que realmente no está siendo bien vista por la sociedad peruana, no podemos tener un presidente que trate de interferir en las instituciones y no respete la institucionalidad como la Policía y otros sectores“, sostuvo.

“Tenemos un sin número de acciones y denuncia hacia el presidente y su entorno, hay que tener claridad, los congresistas estamos para hacer juicios políticos, no podemos permitir que un presidente interfiera en el trabajo de la Fiscalía, saludamos el trabajo de los fiscales y también la policía en el espacio que corresponde“, agregó la parlamentario de Acción Popular.

