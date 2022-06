Congresista José Cueto sobre Juan Silva Villegas: “Tenemos un grupo de delincuentes que han entrado con Castillo”

En entrevista con Exitosa, el congresista de Renovación Popular, José Cueto, se refirió a los audios en donde presuntamente se escucharía al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas conversando con el empresario investigado Zamir Villaverde, indicando a que pertenece a un “grupo de delincuentes” que habrían tomado el control del Gobierno con la elección de Pedro Castillo.

En plática con Karina Novoa, en ‘Informamos y Opinamos’, el parlamentario señaló que el mandatario no desea prestar atención a lo que está ocurriendo dentro de su mandato, con sus funcionarios de Estado, y que pareciera que las denuncias no les afecta en lo más mínimo.

“Cada día estamos comprobando más que tenemos un grupo de delincuentes que han entrado juntamente con toda esta cantidad de gente que rodea al señor Castillo, y que él, aparentemente, no quiere darse cuenta, porque, cada día me convenzo más, no les hace nada las acusaciones, simplemente siguen adelante, niegan descaradamente, no solo a la prensa, a sus propios correligionarios”, dijo el diputado.

“Han entrado a tomar el Estado como botín, esos audios dan la impresión de que están dos delincuentes preparando un robo, como se reparten un botín, que en este caso se llama Perú”, agregó.

Sobre las acusaciones y pruebas que presenta progresivamente Zamir Villaverde, el congresista sostiene que no es el único material que está bajo el poder del empresario detenido. Incluso, Cueto se muestra convencido de la existencia de videos, en donde se continúe presenciando a distintas personalidades cercanas al entorno del presidente Castillo.

“Yo no tengo ninguna duda que el señor Villaverde no solo ha tenido esos audios, debe tener hasta videos de todo, acuérdate que él ha hablado desde el inicio de la comisión de fiscalización que tiene todas las pruebas, antes, durante y después de las reuniones”, sentenció.

