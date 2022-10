Congresista Ilich López: “Voy a estar a favor de una eventual vacancia presidencial”

En entrevista con Exitosa, el congresista de Acción Popular, Ilich López, aseguró que estará a favor de una eventual vacancia a Pedro Castillo, esto luego de que el legislador Edward Málaga anunció que empezará el proceso de recolección de firmas para una moción de vacancia presidencial.

“Voy a estar a favor de una eventual vacancia pero, creo también que, irresponsablemente, por ejemplo la señora (Patricia)Chirinos ha mal utilizado esta figura, que es una herramienta de control político, para desgastarla”, declaró.

Durante el diálogo con Nicolás Lúcar para el programa ‘Hablemos Claro’, López Ureña indicó que, desde abril, planteó su posición a favor de dicha medida y debe ser coherente con ella.

“Yo ya he planteado mi posición a favor de la vacancia. No ahora, no ayer, no antes de ayer, no en el allanamiento, desde abril […] Ya he mostrado yo una posición y tengo que ser coherente con la posición“, manifestó.

También te puede interesar: Edwin Martínez sobre Pedro Castillo: “El presidente no está capacitado para seguir gobernando en el país”

Inicia recolección de firmas para moción de vacancia

En entrevista para Exitosa, el congresista no agrupado Edward Málaga informó que hoy, jueves, empezará la recolección de firmas en el Parlamento para presentar la tercera moción de vacancia contra el presidente Castillo por permanente incapacidad moral.

El legislador indicó que esta nueva moción contiene las últimas investigaciones de la Fiscalía de la Nación. Adelantó también que el documento tiene cuatro líneas de argumentación “que demuestran de manera fehaciente la incapacidad moral del presidente“.

“Lo que va a pasar hoy en el Pleno es que vamos a empezar a recoger las firmas para su presentación“, resaltó.

Una vez que se presente la moción, el documento deberá obtener más de 50 votos en el Congreso para su debate. Posterior a ello, se requiere el apoyo mínimo de 87 parlamentarios para lograr la destitución del jefe de Estado.

Málaga Trillo mencionó que si bien no se tienen aún los 87 votos, algunas bancadas han mostrado su posición a favor de respaldar la vacancia contra Pedro Castillo.

“El primer paso es la vacancia. Los votos se buscan, se piden y se consiguen. Es momento de apelar primero a las firmas y luego a los votos. Estoy seguro que la balanza se va a inclinar a los 87 votos“, sostuvo.

Otras noticias en Exitosa