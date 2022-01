Congresista Heidy Juárez dio positivo a COVID-19

Continúan los contagios en el Parlamento. Este jueves, mediante sus redes sociales, la congresista de Alianza para el Progreso (APP), Heidy Juárez, anunció que dio positivo a COVID-19. La legisladora también informó que empezó el aislamiento y ya se comunicó con quienes tuvo contacto en los últimos días.





“En prueba realizada hoy he dado positivo a Covid-19. Estoy aislándome y he informado a quienes he tenido contacto. Suspendo las actividades de semana de representación y voy a solicitar a Oficialía Mayor para que se efectúen los descuentos respectivos”, señaló Juárez en su cuenta de Twitter.

Como se conoce, la variante ómicron en nuestro país ha ocasionado que los contagios COVID-19 se disparen y reporten cifras récord en la pandemia. El Congreso no ha sido ajeno a esta situación y actualmente ya son más de una decena los legisladores que han contraído el virus.

CONGRESO REAFIRMÓ MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD ANTE LA COVID-19

La semana pasada, María del Carmen Alva, presidenta del Congreso de la República, reafirmó las medidas de bioseguridad en el Parlamento para evitar un brote de contagios por la COVID-19 en el contexto de la tercera ola en el país. En ese sentido, dijo que el trabajo semipresencial será priorizado.

“Se ha dispuesto que las sesiones del pleno, comisiones, despachos parlamentarios y las oficinas del servicio parlamentario mantengan el trabajo semipresencial de manera escalonada y en algunas áreas, y que en lo posible se priorice el trabajo remoto”, dijo Alva al inicio de la sesión del pleno del Congreso de este miércoles.

También ratificó que solo ingresarán al hemiciclo los congresistas, funcionarios y personal que cuenten con las dos dosis de la vacuna contra la COVID-19.

