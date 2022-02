Congresista Héctor Ventura dio positivo a la Covid-19

“En prueba realizada hoy he dado positivo a Covid-19. Estoy aislándome y he informado a quienes he tenido contacto. Suspendo las actividades de semana de representación y voy a solicitar a Oficialía Mayor para que se efectúen los descuentos respectivos”, precisó Juárez.

En prueba realizada hoy he dado positivo a Covid-19. Estoy aislándome y he informado a quienes he tenido contacto. Suspendo las actividades de semana de representación y voy a solicitar a Oficialía Mayor para que se efectúen los descuentos respectivos. — Heidy Juárez (@heidyjuarezc) January 27, 2022

Actualmente, ya son más de una decena de congresistas que han sido contagiados con la Covid-19. Ante esta situación, la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alva, indicó que el trabajo semipresencial será priorizado.