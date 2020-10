Congresista Gutarra sobre ley ONP: “Necesitan su dinero para afrontar el rebrote”

El congresista del Frepap, Robledo Gutarra, insistió que el Congreso debe aprobar por insistencia la norma que devuelve hasta 4300 soles a los afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), pues los peruanos “necesitan su dinero para afrontar una segunda ola del coronavirus”.



En declaraciones a Diario Exitosa, Gutarra Ramos explicó que si bien el consenso entre el Ejecutivo y el Parlamento “es favorable”, muchos aportantes quieren de vuelta el dinero que dieron toda su vida a la ONP y no “dádivas”.

“Nos reafirmamos en el Proyecto 5044 y en el texto sustitutorio consensuado que culminó, en el Congreso, con devolver hasta una UIT de su dinero a los aportantes”, expresó el congresista.

“Consideramos que ellos necesitan de su dinero para soportar los estragos de la pandemia y evitar que en esta segunda ola de contagios y muerte puedan ser afectados ellos o sus familiares“, señaló. “Los aportantes quieren su dinero y no dadivas con dinero de todos los peruanos”, agregó.

El legislador criticó también la actitud del Ejecutivo de buscar consensos cuando el pasado 18 de setiembre observó la norma que aprobaba el retiro de hasta una UIT de los fondos administrados por la ONP.

“Me parece acertado el dialogo y el acuerdo, pero esta actitud proactiva debe hacerse desde un comienzo y no dilatar una solución para los aportantes de la ONP”, afirmó al señalar que el Ejecutivo no guarda coherencia al observar la ley de la ONP. “En otras palabras, nos dice, entre líneas que no hay nada que consensuar”, finalizó.