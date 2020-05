Congresista Felicita Tocto: “la reforma del transporte la hicieron desde un escritorio”

La congresista de Somos Perú, Felicita Tocto, defendió la decisión del Pleno del Congreso de aprobar – ayer jueves – el proyecto de ley que formaliza el servicio de taxis colectivos, con la exclusión de Lima y el Callao. Recordó que este servicio de transporte circula y atiende necesidades de movilidad en zonas donde no llega la reforma del transporte, ni vehículos M3.

“Yo soy de Cajamarca, en Jaén, en muchas rutas no existen las M3, esos buses no se llenan porque conectan distritos con poblaciones de mil distritos. Son zonas donde no hay Metropolitano, no hay Corredores complementarios, lo único que existen son taxis colectivos”, dijo en dialogo con Exitosa.

En este sentido, Felicita Tocto recordó las grandes limitaciones del actual sistema de transporte que no llega a muchas zonas de Lima y menos al resto de regiones: “nosotros no nos oponemos a la reforma del transporte, la reforma del transporte la han hecho desde un escritorio porque no abarca las necesidades del Perú profundo. En muchas zonas el taxi colectivo, que en otros lados los llaman autos, han sido regulados por ordenanzas municipales, la no formalización genera el ingreso de la corrupción”.

Recordemos que, el pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de ley que precisa los alcances de la Ley N° 28972, que establece la formalización del transporte terrestre de pasajeros en automóviles colectivos a escala nacional, con exclusión de Lima y el Callao. Con un total de 115 votos a favor, 4 en contra y 10 abstenciones.

El Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo de 30 días calendario. La norma tendrá una vigencia 4 años, prorrogables por un plazo máximo de 3. Además, resalta que este servicio de transporte debe cumplir los lineamientos de bioseguridad ante el COVID-19, emitidos por el Ministerio de Salud.