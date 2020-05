Congresista Espinoza denuncia que clínicas cobran hasta S/700 por pruebas moleculares de Covid-19

El congresista de Podemos Perú, Aron Espinoza, denunció hoy que clínicas particulares están cobrando hasta 700 soles por tomar pruebas de hisopado para detectar coronavirus Covid-19.

“A raíz de que a mí me dio coronavirus y me hice tres veces la prueba rápida y me dio negativo, como estaba con todos los síntomas decidí acudir a una clínica privada y someterme al hisopado. Me cobraron 350 soles y ahí viene el problema, el resultado no me lo entrega la clínica, sino que me envían una clave para acceder al portal del Instituto Nacional de Salud, que es del Estado, y con esa clave accedo a mis resultados”, manifestó en declaraciones a Exitosa.

Al respecto, sostuvo que los integrantes de su familia y personal de trabajo también se sometieron a la prueba. “Y a la última persona (de su despacho) le cobraron 700 soles por tomarse solo el hisopado, porque ellos lo derivan al Instituto Nacional de Salud, donde procesan la prueba y entregan el resultado”, expresó.

El parlamentario sostuvo que las clínicas están cometiendo “un atropello” con pacientes de Covid-19. “Los peruanos que no accedemos al sistema de salud, debido a que nuestro sistema de salud estatal está colapsado, queda recurrir a una clínica cuando vemos que el paciente está que se ahoga. Y en la clínica privada, si no tienes seguro, te pide que dejes hasta 35 mil soles de garantía para que reciban al paciente, si no tienes esa plata, simplemente te atienden la consulta y te dicen que tienes que llevar al paciente a un hospital del Estado”, puntualizó.

Asimismo, alertó que actualmente hay clínicas que, para una consulta, están cobrando 100 soles por kits de protección para médicos. “Estos kits incluyen bata, tapazapatos, la gorrita, la mascarilla y el guante. Eso en la calle cuesta 30 soles”, advirtió.