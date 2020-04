Congresista Espinoza cuenta que la municipalidad de El Agustino no acepta donación para familias vulnerables

Este viernes, durante el décimo noveno día del estado de emergencia, el parlamentario de Podemos Perú, Aron Espinoza, indicó mediante la señal de Exitosa, que no ha podido realizar una donación de 2 mil pollos a las familias en condición vulnerable de El Agustino, debido a que el alcalde no le ha hecho mayor caso.

“Hago un llamado a la reflexión a otro peruano como yo. El alcalde del Agustino, el señor Víctor Salcedo Ramos, el martes fui a entregar 2 mil pollos a familia de bajos recursos. Coordiné con el Ejército y la Policía. Lamentablemente, yo no tengo la logística necesaria, porque soy congresista. No soy el alcalde distrital que cuenta con el personal necesario. Decidí suspender la actividad, debido a que iba a congregar 3 mil o 4 mil personas y esto podría genera un contagio masivo”, manifestó en primera instancia.

Luego, indicó que envió una carta la municipalidad del Agustino, en donde informaba sobre la donación de los pollos. “Ellos tienen un mapeo en donde están las personas de bajos recursos, que no han recibido el bono económico. Lamentablemente ellos no han recibido la carta debido a que el área de trámite documentario no funciona. Hice una constatación policial y aprovecho exitosa para decirle al señor alcalde que reflexione. ¿Cómo en una municipalidad no va a funcionar la mesa d partes?”, manifestó.

El parlamentario asegura que hizo formalmente la donación a través de un documento. “Tomando en cuenta lo que ha dicho el premier Zeballos, que las donaciones tienen que ser a través los gobiernos locales (…) La avícola a la cual le hemos pagado le vamos a informar qué zona y qué hora pueden ir. Son pollos frescos. Nos hemos asegurado que el pollo sea fresco del día”, agregó.

Sobre si la negativa del titular de la comuna, podría deberse a que cuando era candidato, Espinoza denunció a un familiar de Salcedo Ramos puesto que este utilizó personal de prensa de la municipalidad para desprestigiarlo, el congresista argumentó que él, particularmente, no tiene ningún problema con el alcalde y que el tema legal está siendo investigado hasta ahora.

“Básicamente todos esos ataques salían del propio municipio. Eso no lo digo yo, los dicen las personas que se han acogido a una confesión sincera. Todo eso está en manos de la Fiscalía. Lo dejo todo al tema legal (…) Me parece que hay algo personal contra mi persona. No acepta la donación que hago a su distrito”, indicó.

Espinoza aseveró que lo único que hace es cumplir con su compromiso. “Yo lo puedo hacer, a través de mis redes, lo puedo hacer y los vecinos de El Agustino van a responder. Pero han recomendado que no haya aglomeraciones de personas, que se respete el distanciamiento social. No quiero generar contagios masivos, por eso digo que vaya todo a través de la municipalidad”.

Incluso, el legislador recalcó que las municipalidades está recibiendo donaciones y puso como ejemplo a la comuna de Chorrillos que hace poco recibió 9 mil pollos que fueron distribuidos entre los vecinos del distrito más necesitados.