Congresista Espinoza: Autoridades de El Agustino no hacen cumplir el distanciamiento social

Luego de haberse recuperado del coronavirus, el parlamentario de Podemos Perú, Aron Espinoza, continúa con la labor fiscalizadora que viene desarrollando desde que inició su etapa en el Parlamento. Es por ello que este miércoles, el legislador denunció mediante sus redes sociales, que en El Agustino las autoridades no están viendo que se cumplan las normas para prevenir la propagación del coronavirus.

“Recorriendo las calles de El Agustino, me di con la ingrata y lamentable sorpresa que no existe ninguna autoridad local que haga cumplir las normas de convivencia social para evitar el contagio del Covid-19. Las condiciones del transporte púbico, el distanciamiento social son medidas básicas que la autoridad local debe hacer cumplir, pero no lo hace. Ni que decir sobre la basura acumulada, que son un permanente foco de infección que va a generar enfermedades de todo tipo. Ante todo esto me pregunta ¿dónde está la experiencia en gestión pública de la autoridad local?”, indicó el parlamentario Espinoza.

Cabe precisar que en medio de la crisis que atraviesa el Perú a causa del coronavirus COVID-19, el congresista de Podemos Perú, Aron Espinoza, continúa recorriendo las calles de Lima, atendiendo las necesidades y reclamos de los ciudadanos. En su trabajo fiscalizador, el miembro del Parlamento viene supervisando y realizando una serie de trabajos en beneficios de los vecinos limeños.